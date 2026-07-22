Verdi spricht von Pilotabschluss für Groß- und Außenhandel in Bayern

München - In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in Bayern ein Pilotabschluss erzielt worden.

Von der Einigung erwartet man bei Verdi nicht nur eine Signalwirkung für die deutschlandweiten Tarifgespräche im Groß- und Außenhandel. © Stefan Puchner/dpa

Demnach steigen die Entgelte der rund 240.000 Beschäftigten im Freistaat ab dem 1. August um 2,9 Prozent. Zum 1. Mai soll es um weitere 2,1 Prozent nach oben gehen - bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Von der Arbeitgeberseite war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Erklärungsfrist, innerhalb derer beide Seiten das Ergebnis bestätigen müssen, läuft bis zum 4. August.

Verdi-Verhandlungsführer Thomas Gürlebeck erwartet von der Einigung nicht nur eine Signalwirkung für die deutschlandweiten Tarifgespräche im Groß- und Außenhandel, die insgesamt mehr als eine Million Beschäftigte betreffen, sondern auch für den Einzelhandel, wo derzeit ebenfalls Tarifgespräche laufen.

Bernd Ohlmann vom für den Einzelhandel zuständigen Handelsverband Bayern sagte: "Natürlich verfolgen wir das sehr genau, aber jede Branche hat eigene Kostenstrukturen. Deshalb lassen sich die Ergebnisse aus dem Groß- und Außenhandel nicht eins zu eins auf den Einzelhandel in Bayern übertragen."

Während der Tarifverhandlungen gab es Warnstreiks.