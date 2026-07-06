Warnstreik an Unikliniken: Patienten im Südwesten müssen warten

Stuttgart - Im Tarifstreit an den vier Unikliniken im Südwesten haben Beschäftigte einen mehrtägigen Warnstreik gestartet, um Druck vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde am Mittwoch zu machen. Rund 1800 Menschen seien im Ausstand, teilte die Gewerkschaft ver.di in Stuttgart mit.

ver.di möchte noch mal Druck auf die Arbeitgeber ausüben. © Stefan Puchner/dpa

Patientinnen und Patienten der Häuser in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen müssen sich auf Einschränkungen und längere Wartezeiten einstellen. Zahlreiche OP-Säle seien geschlossen, teilte ver.di mit. Die sichere Versorgung Erkrankter sei aber über Notdienstvereinbarungen gewährleistet.

Im Freiburg und Ulm sollen die Kliniken bis Mittwoch komplett bestreikt werden. In Heidelberg und Tübingen wird einem Gewerkschaftssprecher zufolge Montag und Dienstag komplett gestreikt und am Mittwoch nur teilweise.

"Wir wissen, dass diese drei Streiktage Belastungen für Patientinnen und Patienten bedeuten", erklärte ver.di-Verhandlungsführer Jakob Becker laut Mitteilung.

"Aber: Setzen sich Arbeitgeber und Politik mit ihren Vorstellungen durch, wird die Versorgung 365 Tage im Jahr schlechter." Hintergrund des Ausstands sind die Tarifverhandlungen für rund 26.000 Beschäftigte der vier Unikliniken.