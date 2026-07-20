Toter Wal am Strand von Nordsee-Insel angespült

Norderney - Am Strand der Insel Norderney ist ein verendeter Schweinswal angespült worden.

Am Strand der Insel Norderney ist ein verendeter Schweinswal angespült worden. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Das Tier sei auf Höhe des Traditionscafés Milchbar angeschwemmt worden, teilte die Polizei in Wittmund mit.

Zwei Kollegen hätten versucht, den Wal wieder in die Nordsee zu ziehen, aber er sei immer wieder angespült worden. "Wir haben Wellengang, der bringt das Jungtier wieder zurück", sagte eine Polizeisprecherin auf Norderney.

Im Küstenbereich und an den ostfriesischen Inseln komme es jedes Jahr vor, dass verendete Tiere am Strand gesichtet werden. Für die Urlauber war der kleine Wal ein gefragtes Fotomotiv.

Der Fall erinnert an den Buckelwal "Timmy", der wochenlang vor der Ostseeküste umherirrte.