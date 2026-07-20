Toter Wal am Strand von Nordsee-Insel angespült
Von Britta Körber
Norderney - Am Strand der Insel Norderney ist ein verendeter Schweinswal angespült worden.
Das Tier sei auf Höhe des Traditionscafés Milchbar angeschwemmt worden, teilte die Polizei in Wittmund mit.
Zwei Kollegen hätten versucht, den Wal wieder in die Nordsee zu ziehen, aber er sei immer wieder angespült worden. "Wir haben Wellengang, der bringt das Jungtier wieder zurück", sagte eine Polizeisprecherin auf Norderney.
Im Küstenbereich und an den ostfriesischen Inseln komme es jedes Jahr vor, dass verendete Tiere am Strand gesichtet werden. Für die Urlauber war der kleine Wal ein gefragtes Fotomotiv.
Der Fall erinnert an den Buckelwal "Timmy", der wochenlang vor der Ostseeküste umherirrte.
Erstmals war er Anfang März im Hafen von Wismar gesichtet worden, Anfang Mai wurde der Kadaver des Tiers nach einer missglückten Rettungsaktion vor der dänischen Insel Anholt entdeckt.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa