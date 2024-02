Warnstreik in Thüringen: Bus- und Bahnfahrer legen die Arbeit nieder

Erfurt - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr legen am Mittwochmorgen (ab 2 Uhr) erneut Bus- und Bahnfahrer in Thüringen die Arbeit nieder.

Die nächste Verhandlungsrunde ist den Angaben nach in Thüringen am 13. März geplant.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in Thüringen neben Entlastungen unter anderem eine Anhebung der Entgelte um monatlich 650 Euro, die Einführung von Zuschlägen bei Samstagsarbeit von 20 Prozent und die Erhöhung von Zulagen bei Schichtarbeit auf 100 Euro.

Verdi will damit Druck in der laufenden Tarifrunde machen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der kommunalen Verkehrsunternehmen in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Weimar, dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis zu zweitägigen Warnstreiks aufgerufen. Davon ist auch der Schülerverkehr betroffen.

Verdi hat in dieser Woche in ganz Deutschland von Montag bis Samstag Arbeitskämpfe geplant, regional an unterschiedlichen Tagen. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen.