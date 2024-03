Warnstreik und Demos in NRW: Nahverkehr steht erneut still

Düsseldorf - Der zweitägige Warnstreik in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben von Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich auch an diesem Freitag zu erheblichen Einschränkungen für Millionen Menschen führen.

Mega-Streik in NRW: Auch bei den KVB stehen die Bahnen am Freitag still. © Henning Kaiser/dpa

Nachdem die Gewerkschaft Verdi NRW zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen hatte, blieben bereits am Donnerstag vielerorts die Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots.

Nur ein kleiner Teil der Linienbusse fährt erfahrungsgemäß in den Streikregionen, die von privaten Subunternehmen betrieben werden.

Verdi hat in dieser Woche nahezu bundesweit eine Warnstreikwelle im Nahverkehr gestartet mit dem Hauptstreiktag an diesem Freitag. Gemeinsam mit Fridays for Future will der Verdi-Landesbezirk NRW ein Zeichen setzen, um mehr Geld für den Nahverkehr einzufordern.

Fridays for Future hat in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens für diesen Freitag zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen und geht davon aus, dass sich etwa in Köln auch Beschäftigte der kommunalen Nahverkehrsbetriebe daran beteiligen werden.