Warnstreik! Vergebliches Warten auf Pakete in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Nach den Großstädten sind nun die ländlichen Regionen betroffen: Erneute Warnstreiks bei der Deutschen Post dürften viele Zustellungen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt verzögern. © Christian Charisius/dpa

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post rief die Gewerkschaft ver.di den zweiten Tag in Folge Zusteller zu einem Warnstreik auf. Betroffen seien Niederlassungen in allen drei Bundesländern sowie in den Umlandbezirken, wie ver.di mitteilte.

In Sachsen sind demnach in Leipzig, Dresden, Zwickau, Torgau ganztägige, vollschichtige Warnstreiks in der Brief- und Paketzustellung vorgesehen. In Sachsen-Anhalt sind Kalbe, Kloetze, Naumburg, Gardelegen, Opperode, Sangerhausen und in Thüringen Nordhausen betroffen.

Die Gewerkschaft will damit im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt.

ver.di pocht auf ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage.