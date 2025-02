Warnstreik-Welle hat NRW weiter fest im Griff: Hier geht am Dienstag nichts mehr!

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag erneut zu Arbeitsniederlegungen in mehreren Städten auf, auch der Nahverkehr ist betroffen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zu Arbeitsniederlegungen in mehreren Städten auf, auch der Nahverkehr ist betroffen. Am Dienstag sollen Kommunen am Niederrhein ein Schwerpunkt von Streikaktionen sein.

"Vom Busverkehr über die Sparkassen, die Bürgerämter, die kommunalen Kindertagesstätten bis hin zur Müllabfuhr und Straßenunterhaltung in z.B. Moers und Mönchengladbach wird es zu erheblichen Ausfällen und Verzögerungen kommen", erklärte die Gewerkschaft Verdi.

Auch im Rhein-Sieg-Kreis, Krefeld, Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen, Aachen, Siegburg, Gladbeck, in mehreren Kommunen des Kreises Mettmann und in Krankenhäusern in Minden wird gestreikt, ebenso wie in vielen Kitas.

Am Mittwoch geht es in den Großstädten Köln und Essen weiter. Betroffen sind auch dort unter anderem die städtischen Kitas. In Gelsenkirchen ist ein Jugendstreiktag mit rund tausend Teilnehmenden geplant.