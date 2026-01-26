Katze friert im Schneesturm: Was ihr dann wiederfährt, rührt zu Tränen
West Virgina - Als ein Paar während eines Schneesturms verzweifelte Laute vor der Haustür hörte, sah es nach – und war fassungslos als es entdeckte, wer draußen im Eis saß.
Das Paar aus dem Süden von West Virginia (USA) teilte auf Reddit die herzerwärmende Geschichte. Der verzweifelte Hilferuf kam von einer kleinen orangefarbenen Katze, die Schutz vor der Kälte suchte.
Zu der Bilderreihe, die der Nutzer @dead_wolf_walkin teilte, schrieb er: "Der arme kleine Kerl schrie während des Sturms vor unserer Tür – und fühlte sich dann erstaunlich schnell wie zu Hause."
Die Fotos zeigen die Katze zunächst klatschnass kurz nach ihrer Rettung, dann beim Fressen und schließlich entspannt ausgestreckt auf dem Sofa.
Ursprünglich hatten der Mann und seine Frau geplant, dem Tier draußen einen warmen Unterschlupf zu bauen. Doch die Katze traf ihre eigene Entscheidung: "Sie spazierte einfach herein. Wir zuckten nur mit den Schultern und machten ihr ein Bad", erzählte der Reddit-User.
Katze wird in ihr neues Zuhause aufgenommen
Auch mit den bereits im Haushalt lebenden Katzen verstand sich der kleine Streuner überraschend gut. Das Paar vermutet, dass er zuvor ein Zuhause gehabt haben könnte, weswegen er so zutraulich und verschmust sein könnte.
Sollte sich ein Besitzer melden, wollen sie ihn selbstverständlich zurückgeben. Wurde die Katze jedoch absichtlich ausgesetzt, behalten sie den Vierbeiner.
Nachbarn, die sich bei einer örtlichen Rettungsorganisation engagieren, berichten, die Samtpfote bereits mehrfach gesehen und versucht zu haben, sein Vertrauen zu gewinnen. Sie gehen davon aus, dass es sich um einen Streuner handelt.
Besonders rührend: Während zwei der Hauskatzen noch auf Abstand bleiben und eine gleichgültig wirkt, scheint die vierte, ebenfalls orangefarben, in ihr bereits ihren neuen besten Freund gefunden zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/Reddit/dead_wolf_walkin