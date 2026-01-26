 770

Katze friert im Schneesturm: Was ihr dann wiederfährt, rührt zu Tränen

Während eines eisigen Schneesturms nahm ein Paar eine streunende Katze auf, die ihre Herzen sofort eroberte.

Von Clara Weinert

West Virgina - Als ein Paar während eines Schneesturms verzweifelte Laute vor der Haustür hörte, sah es nach – und war fassungslos als es entdeckte, wer draußen im Eis saß.

Schon nach kurzer Zeit fühlte sich die zunächst verängstige Katze pudelwohl.
Schon nach kurzer Zeit fühlte sich die zunächst verängstige Katze pudelwohl.  © Bildmontage: Screenshots/Reddit/dead_wolf_walkin

Das Paar aus dem Süden von West Virginia (USA) teilte auf Reddit die herzerwärmende Geschichte. Der verzweifelte Hilferuf kam von einer kleinen orangefarbenen Katze, die Schutz vor der Kälte suchte.

Zu der Bilderreihe, die der Nutzer @dead_wolf_walkin teilte, schrieb er: "Der arme kleine Kerl schrie während des Sturms vor unserer Tür – und fühlte sich dann erstaunlich schnell wie zu Hause."

Die Fotos zeigen die Katze zunächst klatschnass kurz nach ihrer Rettung, dann beim Fressen und schließlich entspannt ausgestreckt auf dem Sofa.

Gwyneth war ihrem Happy End schon so nah! Wer schenkt der Kleinen sein Herz?
Katzen Gwyneth war ihrem Happy End schon so nah! Wer schenkt der Kleinen sein Herz?

Ursprünglich hatten der Mann und seine Frau geplant, dem Tier draußen einen warmen Unterschlupf zu bauen. Doch die Katze traf ihre eigene Entscheidung: "Sie spazierte einfach herein. Wir zuckten nur mit den Schultern und machten ihr ein Bad", erzählte der Reddit-User.

Katze wird in ihr neues Zuhause aufgenommen

Die zwei orangenen Katzen verstehen sich bereits super.
Die zwei orangenen Katzen verstehen sich bereits super.  © Screenshot/Reddit/dead_wolf_walkin

Auch mit den bereits im Haushalt lebenden Katzen verstand sich der kleine Streuner überraschend gut. Das Paar vermutet, dass er zuvor ein Zuhause gehabt haben könnte, weswegen er so zutraulich und verschmust sein könnte.

Sollte sich ein Besitzer melden, wollen sie ihn selbstverständlich zurückgeben. Wurde die Katze jedoch absichtlich ausgesetzt, behalten sie den Vierbeiner.

Nachbarn, die sich bei einer örtlichen Rettungsorganisation engagieren, berichten, die Samtpfote bereits mehrfach gesehen und versucht zu haben, sein Vertrauen zu gewinnen. Sie gehen davon aus, dass es sich um einen Streuner handelt.

Frau leckt Katze mehrfach ab: Doch die Ekel-Aktion hat einen Haken
Katzen Frau leckt Katze mehrfach ab: Doch die Ekel-Aktion hat einen Haken

Besonders rührend: Während zwei der Hauskatzen noch auf Abstand bleiben und eine gleichgültig wirkt, scheint die vierte, ebenfalls orangefarben, in ihr bereits ihren neuen besten Freund gefunden zu haben.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/Reddit/dead_wolf_walkin

Mehr zum Thema Katzen: