Warnstreiks bei der Postbank: "Die Menschen sind sauer!"

Bonn - Der Tarifkonflikt bei der Postbank hat am Montag zu Arbeitsniederlegungen in Nordrhein-Westfalen geführt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen, die Beteiligung an den Postbank-Standorten Bonn und Köln war nach Angaben der Arbeitnehmerorganisation hoch.

Die Gewerkschaft rechnete am Montag mit streikbedingten Verzögerungen in der Kreditbearbeitung, beim Zahlungsverkehr und bei Dienstleistungen rund um das Konto.

Nach den eintägigen Arbeitsniederlegungen in Bonn und Köln geht der Ausstand noch diese Woche planmäßig weiter: Am Mittwoch sollen Sachbearbeitungsbüros der Postbank in Essen und Dortmund sowie die DB-Tochtergesellschaft PCC Services GmbH in Essen bestreikt werden.

Die Tarifparteien wollen sich am kommenden Montag zur nächsten Verhandlungsrunde in Frankfurt am Main treffen.