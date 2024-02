War's das noch nicht? Verdi droht mit weiteren Aktionen in NRW!

Düsseldorf - Nach dem ganztägigen Warnstreik in den meisten kommunalen Verkehrsbetrieben von Nordrhein-Westfalen am Freitag droht ver.di mit weiteren Aktionen.

Auch in Köln blieben die Stadt- und U-Bahnen am Freitag im Depot. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Wir haben starke Gegenforderungen der Arbeitgeber. Deshalb werden wir vor der nächsten Verhandlungsrunde noch einmal den Druck erhöhen", erklärte der Verhandlungsführer von ver.di NRW, Peter Büddicker, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gewerkschaft werde über weitere Aktionen beraten. Der nächste Verhandlungstermin in NRW sei Mitte Februar.

Die Streikbereitschaft sei sehr hoch. Mit Stand Mittag hätten sich am Freitag 100 Prozent der Anwesenden an den Arbeitsniederlegungen in den bestreikten Betrieben beteiligt.

In NRW blieben am Freitag Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots. Vielerorts waren nur wenige Busse unterwegs. Bestreikt werden nahezu alle großen Verkehrsbetriebe wie KVB (Köln), Rheinbahn (Düsseldorf), DSW21 (Dortmund) oder die Stadtwerke Münster.

Eine Ausnahme war unter anderem das Aachener Unternehmen ASEAG, für das ein Haustarifvertrag gilt. Auch der Bahnverkehr mit den RE-, RB- und S-Bahn-Linien war nicht vom Warnstreik betroffen.