Wegen Mega-Streik am Montag: Experten rechnen nicht mit Verkehrskollaps durch Lkws

Düsseldorf - Der Verzicht auf Kontrollen des Lkw-Fahrverbotes an diesem Sonntag in mehreren Bundesländern wird nach Ansicht des Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen nicht zu Staus auf den Autobahnen führen.

Wegen des angekündigten Mega-Streiks von Verdi und der EVG dürfen Lkws am Sonntag auf den Autobahnen fahren. © Patrick Pleul/dpa

"Wir werden ein paar hundert Lkw morgen mehr auf der Autobahn sehen. Es ist aber nicht so, dass wir Staus befürchten müssen", sagte Marcus Hover, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes VVWL NRW am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Maßnahme in mehreren Bundesländern sei zwar eine Erleichterung, komme aber für die Branche sehr, sehr spät.

Wenn etwa in Nordrhein-Westfalen die Information über den Verzicht auf Kontrollen des Lkw-Sonntagsfahrverbotes am Freitagnachmittag eintreffe, "da ist die Dispo komplett durch und gelaufen", erklärt Hover mit Verweis auf die Abläufe in den Speditionen.

Ein weiteres Problem sei, dass am Sonntag in der Regel keine Empfänger für Waren etwa an Handelsfilialen oder an Werkstoren bereitstünden, selbst wenn die Spediteure kurzfristig Lkws auf den Weg schickten.

"Ich kann dann vielleicht ein paar Kilometer im Regionalverkehr gut machen, da ist dann aber keiner, der die Waren annehmen kann", verdeutlicht Hover.