Wieder Warnstreiks in NRW: Kliniken und Heime betroffen

In Nordrhein-Westfalen werden am Donnerstag erneut Kliniken und Heime bestreikt. © Christophe Gateau/dpa

Für Donnerstag kündigte die Gewerkschaft ver.di an, dass sich am geplanten bundesweiten Warnstreiktag auch das Personal der Gesundheitseinrichtungen von Bund und Kommen an vielen Standorten in NRW beteiligen werde. Es sei mit Einschränkungen in der Versorgung zu rechnen.

"Was die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Psychiatrien und im Rettungsdienst jeden Tag für die Gesellschaft leisten, ist den meisten Menschen in diesem Land bewusst. Doch die öffentlichen Arbeitgeber lassen Anerkennung vermissen", kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler in einer Mitteilung.

Seit rund vier Wochen streiken Mitarbeiter tageweise in einzelnen Kommunen und Fachbereichen, um Druck im Tarifstreit zu machen. Bisher waren etwa Kitas, Entsorgungsbetriebe oder Busse und Bahnen in Köln und andernorts im Ruhrgebiet betroffen.