Tarot-Tageskarte vom 20.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 20.11.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 20.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - XII Der Gehängte: Perspektivwechsel, Loslassen, Akzeptanz

Das Geschenk der Hingabe: Stelle Dir vor, Du hängst kopfüber in der Luft - alles um Dich herum erscheint verkehrt, doch plötzlich siehst Du die Welt mit ganz anderen Augen. Der Gehängte zeigt Dir, dass es manchmal nötig ist, alles stillzuhalten und aus einer neuen Perspektive auf die Dinge zu schauen. Manchmal müssen wir loslassen und uns dem Fluss des Lebens hingeben, um neue Einsichten zu gewinnen und zu verstehen, dass wir nicht immer alles kontrollieren können.

Deine Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 20.11.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte XII Der Gehängte über die Liebe

Loslassen und Vertrauen: In der Liebe fordert Dich Der Gehängte auf, loszulassen und die Beziehung aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Vielleicht geht es nicht darum, sofort Lösungen zu finden, sondern einfach Geduld zu haben und den Moment zu akzeptieren, wie er ist. Manchmal ist es wichtig, den Raum zu geben, den der andere braucht, und darauf zu vertrauen, dass die Veränderung von innen kommt, wenn Du es am wenigsten erwartest. Hingabe und Vertrauen in den Prozess sind hier der Schlüssel.

Das sagt die Tarotkarte XII Der Gehängte über Deinen Beruf

Eine Pause, um Klarheit zu gewinnen: Im Beruf zeigt Der Gehängte, dass es eine Phase des Innehaltens braucht, um neue Einsichten zu gewinnen. Vielleicht läuft es nicht wie geplant oder Du fühlst Dich festgefahren - es ist eine Einladung, einen Schritt zurückzutreten, das Geschehen aus der Ferne zu betrachten und zu reflektieren, bevor Du weitermachst. Diese Karte fordert Dich auf, Geduld zu üben und die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, ohne den Druck, sofort eine Lösung zu finden. Nur durch eine innere Einkehr kannst Du den richtigen Schritt erkennen.

Das sagt die Tarotkarte XII Der Gehängte über Deine Finanzen

Akzeptiere den Fluss: Im finanziellen Bereich bedeutet der Gehängte, dass es Zeit ist, loszulassen und den Fluss des Geldes zu akzeptieren. Vielleicht hast Du das Gefühl, dass sich Dein Einkommen oder Deine Ausgaben nicht in die gewünschte Richtung entwickeln. Diese Karte erinnert Dich daran, dass das Leben in Zyklen verläuft und Du nicht alles kontrollieren kannst. Statt gegen den Strom zu schwimmen, solltest Du Geduld zeigen und darauf vertrauen, dass sich die Situation im richtigen Moment wenden wird. Loslassen und akzeptieren ist hier der Schlüssel.

Das sagt die Tarotkarte XII Der Gehängte über Deine Gesundheit