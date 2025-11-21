Tarot-Tageskarte vom 21.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Freitag, dem 21.11.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 21.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Zwei der Stäbe: Entscheidung, Weitblick, neue Perspektiven

Die Wahl des richtigen Wegs: Das Zwei der Stäbe zeigt einen Moment der Entscheidung. Du stehst an einem Wendepunkt und siehst die Möglichkeiten vor Dir, doch jetzt ist es Zeit, den richtigen Weg zu wählen. Es ist die Karte der Vision und der langfristigen Planung, in der Du die Weichen für die Zukunft stellst. Hier geht es darum, mit Entschlossenheit und Weitblick zu handeln und sich der Verantwortung bewusst zu werden, die Deine Entscheidungen mit sich bringen, aber währenddessen ganz bei Dir zu bleiben.

Deine Tarot-Tageskarte vom Freitag, dem 21.11.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Stäbe über die Liebe

Eine wichtige Entscheidung steht an: Auch in der Liebe zeigt das Zwei der Stäbe eine Phase, in der Du möglicherweise vor einer wichtigen Entscheidung stehst. Vielleicht bist Du an einem Punkt, an dem Du über die Richtung Deiner Beziehung nachdenkst - sei es durch eine ernsthafte Verpflichtung oder einen möglichen Neuanfang. Es geht darum, klar und bewusst zu entscheiden, welchen Weg Du in der Liebe gehen möchtest.

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Stäbe über Deinen Beruf

Vision und Strategie für die Zukunft: Im Berufsleben deutet das Zwei der Stäbe darauf hin, dass Deine Taten langfristige Auswirkungen mit sich bringen können. Vielleicht erwägst Du eine neue berufliche Richtung oder planst ein Projekt, das Deine Zukunft prägen wird. Diese Karte fordert Dich auf, strategisch zu denken und mit Weitblick zu handeln.

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Stäbe über Deine Finanzen

Planung und Weitblick: Du bist in einer guten Position, um finanzielle Entscheidungen zu treffen, die womöglich zu Wohlstand führen können. Es ist eine Zeit, in der Du Deine Finanzen planst und Dich mit der Frage beschäftigst, welche Schritte Du unternehmen musst, um Deine Ziele zu erreichen.

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Stäbe über Deine Gesundheit