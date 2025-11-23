Tarot-Tageskarte vom 23.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Sonntag, dem 23.11.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 23.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Sieben der Stäbe: Verteidigung, Standhaftigkeit, Durchsetzungsvermögen

Stärke und Durchhaltevermögen: Das Sieben der Stäbe zeigt eine Phase, in der Du Dich gegen Widerstand behaupten musst. Es ist der Moment, in dem Du Deine Position verteidigst und Deine Überzeugungen mit Mut und Entschlossenheit vertrittst. Diese Karte fordert Dich auf, Deinen Standpunkt zu wahren und Dich nicht von äußeren Kräften beirren zu lassen - Du bist stärker als Du denkst.

Deine Tarot-Tageskarte vom Sonntag, dem 23.11.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Stäbe über die Liebe

Festhalten an Deinen Überzeugungen: Du bist möglicherweise in einer Situation, in der Du Deine Werte und Bedürfnisse klar verteidigen musst. Vielleicht steht Deine Beziehung unter Druck oder Du wirst in Deinen Gefühlen herausgefordert. Es ist wichtig, Deine Wünsche klar zu kommunizieren und Dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Stäbe über Deinen Beruf

Widerstand und Durchsetzung: Es steht eine Zeit an, in der Du Dich gegen Konkurrenz oder Widerstand behaupten musst. Du wirst herausgefordert, Deine Position zu verteidigen und Deine Ideen oder Projekte zu schützen. Mit Durchhaltevermögen und Entschlossenheit wirst Du jedoch erfolgreich sein.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Stäbe über Deine Finanzen

Schutz Deiner Ressourcen: In finanziellen Angelegenheiten weist das Sieben der Stäbe darauf hin, dass Du möglicherweise gegen äußere Einflüsse ankämpfst, die Deine Ressourcen bedrohen könnten. Sei wachsam und verteidige Deine Finanzen mit Bedacht. Du musst nicht nur in Deine Strategien vertrauen, sondern auch Deine Werte und Prioritäten verteidigen.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Stäbe über Deine Gesundheit