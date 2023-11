Mutiger Liebesbeweis: Influencerin lässt sich "Kevin" auf die Stirn tätowieren

Bali - Weil sie ihren Kevin so sehr liebt , hat sich diese Influencerin etwas ganz Besonderes ausgedacht und sich kurzerhand den Namen ihres Liebsten auf die Stirn tätowieren lassen. Doch mit ihrem mutigen Liebesbeweis ruft die junge Frau auch Hater auf den Plan.

Nun überraschte Ana Stanskovsky ihre 589.000 Follower auf TikTok mit ihrem neuen Tattoo. In kursiven Buchstaben ließ sich die gebürtige Polin den Namen ihres Lebensabschnittsgefährten Kevin auf die Stirn tätowieren.

Was Kevin vom neuen Tattoo seiner Liebsten hält, ist nicht bekannt. © Montage: Instagram/ana_stanskovsky

Doch die Reaktionen auf Anas Liebesbeweis fallen sehr gemischt aus.

"Das ist doch ein Witz?", fragt ein User in der Kommentar-Spalte. "Was tust du, wenn er mit dir Schluss macht?", will dagegen ein anderer wissen. "Das wirst du eines Tages bereuen", ist eine dritte Userin überzeugt.

Später sah sich Ana genötigt ihre Tattoo-Entscheidung zu erklären. In einem Statement auf TikTok sagt sie an die Hater gerichtet: "Wenn man jemanden liebt, muss man es auch zeigen."

Überhaupt: "Wenn deine Freundin kein Tattoo mit deinem Namen in ihrem Gesicht haben will, musst du dir eine neue Freundin suchen. Denn ich glaube nicht, dass sie dich liebt", empfiehlt die Influencerin.

Derweil monieren Skeptiker, dass Anas Kevin-Tattoo nicht echt sei. "Fake. Es blutet nicht und deine Haut auf der Stirn ist nicht gerötet", schreibt ein Kenner unter das Video. Ein Vorwurf, den die junge Frau so nicht stehen lassen will. "Warum sollte ich das tun?", empört sich Ana und zieht sich die Tattoo-Folie vor laufender Kamera von der Stirn.