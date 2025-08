Hund trifft Oma jeden Tag am Zaun: Als sie stirbt, geschieht etwas Herzzerreißendes

Der Pudel rannte sofort aufgeregt zum Gartenzaun und begann so lange lauthals zu bellen, bis die Nachbarin auf ihn aufmerksam wurde. Dies dauerte manchmal etwas, da die rüstige Frau namens Edna nicht mehr so gut hörte.

Nach dem Tod der Seniorin stand Honey trotzdem noch am Zaun und wartete auf seine Freundin. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/abigail_morrow

Doch die morgendlichen Treffen am Zaun fanden ein jähes Ende, als Edna schwer krank wurde und schließlich für immer einschlief.

In einem Video, das Abigail auf TikTok postete, sieht man, was dies für Honey bedeutete: Während er in den Anfangsszenen noch glücklich mit seiner Menschen-Freundin zu sehen ist, bleibt später sein Bellen am Zaun auf tragische Weise unbeantwortet.

In einem Folge-Clip erklärt Abigail, dass sich Edna und Honey glücklicherweise noch verabschieden konnten. Die Familie der Großmutter hatte die US-Amerikanerin zuvor gefragt, ob Honey ans Sterbebett der Seniorin kommen könnte. Darüber brauchte die Hundehalterin keine Sekunde nachdenken und stattete Edna sofort einen Besuch ab. Es hätte viele "Schnüffeleien" und "Küsse" auf die Hand der schwer kranken Frau gegeben.

Edna sei nun "im Himmel bei ihrem Ehemann", glaubt Abigail. Das morgendliche Ritual mit ihrem Hund würde die US-Amerikanerin immer als Erinnerung in ihrem Herzen tragen.

Im Kommentarbereich das Video meldete sich kurz darauf Ednas Urenkelin zu Wort. Sie berichtete davon, dass man Honey ein Kleidungsstück der Seniorin vermacht hatte.