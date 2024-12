Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant? Polizei nimmt Mann fest!

Der Mann soll den Augsburger Christkindlesmarkt ausgespäht haben. © vifogra/Friedrich

"Welt"-Informationen zufolge konnten die Beamten einen 37 Jahre alten Mann festnehmen. Der aus dem Irak stammende Asylbewerber soll demnach unter Verdacht stehen, den Christkindlesmarkt ausgespäht und zudem Kontakt zum IS zu haben.

Die Handschellen klickten laut dem Bericht am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Augsburg. Die Polizei hat die Festnahme am Freitagmorgen bestätigt - ohne Angaben zur Nationalität des Mannes zu machen.

Unter Berufung auf Aussagen aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden heißt es weiter, dass der Iraker zuvor in den Fokus eines Nachrichtendienstes aus dem Ausland gerückt und mit IS- sowie Dschihad-verherrlichenden Beiträgen im Netz aufgefallen sein soll. Es bestand Kontakt zu der Terrororganisation.

Besonders erschreckend: Der 37-Jährige, der Anfang des Jahres 2023 nach Deutschland eingereist war, soll mehrere Videos in sozialen Netzwerken geteilt haben, auf denen Hinrichtungen und Selbstmordattentate zu sehen sind. Bei diesen kamen auch Fahrzeuge zum Einsatz. In Chats habe er angekündigt, selbst mit einem Wagen über einen Weihnachtsmarkt fahren zu wollen.