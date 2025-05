Anschlags-Verdacht: Mutmaßliche Russen-Spione in Deutschland festgenommen

Drei Russen-Agenten sollen Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland geplant haben. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Sie sollen sich gegenüber mehreren mutmaßlich von Russland beauftragten Personen bereiterklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Die Festgenommenen sollten "arbeitsteilig von Deutschland aus an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Spreng- oder Brandvorrichtungen versenden, die sich während des Transports entzünden würden".

Einer von ihnen habe Ende März in Köln zwei Testpakete aufgegeben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befanden.

Wie BILD berichtet, sitzen die in Köln (Nordrhein-Westfalen) und Konstanz (Baden-Württemberg) lebenden Spione Vladyslav T. (24) und Daniil B. (21) in Untersuchungshaft. Auch gegen den in der Schweiz lebenden Agenten Yevhen B. gebe es einen Haftbefehl. Er soll nach seiner Überstellung aus dem Nachbarland in Karlsruhe vorgeführt werden.

Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren nach eigenen Angaben wegen der "besonderen Bedeutung" übernommen. Dem Bundeskriminalamt obliegt die Ermittlungstätigkeit.