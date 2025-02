Kurz vor Karnevals-Start: Terroristen rufen zu Anschlägen in Köln auf!

Islamisten wollen mit ihrem Hass blanke Angst und Unsicherheit schüren. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Konkret geht es um ein Foto auf der deutschsprachigen Propagandaseite des Islamischen Staat (IS).

Darauf zu sehen sind ein blutiges Messer, eine Schusswaffe, einige Patronenhülsen und eine Flagge des IS. Ebenso werden vier Orte genannt, die samt Fadenkreuz Tatort von Terroranschlägen werden könnten.

Mit den Worten "Wähle dein nächstes Angriffsziel" werden sowohl eine Rosenmontagsfeier in Nürnberg, die Schlager-Party "Festival der Liebe" in Rotterdam sowie die Karnevalsparty von GreenKomm in Köln und die Karnevalsparty am Alter Markt genannt!

Laut BILD seien Staatsschutz und Verfassungsschutz bereits alarmiert und in Stellung.