Mutmaßliche Hamas-Terroristen festgenommen: Anklage erhoben

Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Sie sollen unter anderem auch Anschläge in Deutschland vorbereitet haben.

Die Männer sollen als Auslandsoperateure für die Hamas tätig gewesen sein. Sie stehen unter anderem in Verdacht, in Europa Waffendepots angelegt zu haben, so etwa 2019 in Bulgarien.