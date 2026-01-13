Radikalisierung im Kinderzimmer: LKA-Studie entschlüsselt "Terrorgramszene"

Stuttgart - Erschreckenden Erkenntnisse: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die weltweit erste kriminologische Auswertung zur sogenannten "Terrorgramszene" vorgelegt.

Das rechtsextremistische Netzwerk nimmt vor allem Kinder und Jugendliche ins Visier. (Symbolfoto) © adriablackbird/123rf

Die Ergebnisse, die Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) am Dienstag in Stuttgart vorstellte, zeichnen ein deutliches Bild der Gefahr. Das Durchschnittsalter der untersuchten Personen liegt bei gerade einmal 16 Jahren.

Besonders besorgniserregend ist die Geschwindigkeit der Radikalisierung. Bei jedem zweiten Betroffenen dauerte der Weg von der ersten Berührung mit extremistischen Inhalten bis zur tiefen Überzeugung weniger als ein Jahr. Experten sprechen hier von einer "Blitzradikalisierung".

Ein zentraler Aspekt der Studie ist der Gesundheitszustand der Jugendlichen. Über 68 Prozent der untersuchten Personen hatten bereits diagnostizierte psychische Erkrankungen, weitere 24 Prozent zeigten deutliche psychische Auffälligkeiten.

Oftmals gehen diese mit familiärer Vernachlässigung und sozialer Desintegration einher. Die "Terrorgramszene" nutzt diese Instabilität gezielt aus, um die Jugendlichen für ihre neofaschistischen Ziele zu rekrutieren.