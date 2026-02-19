Vom Anschlag gekennzeichnet: So lebt Niclas (16) heute

Magdeburg/Peine - Niclas (16) war eines der vielen Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024. Nach einer schweren Zeit im Krankenhaus besuchte ihn jetzt ein TV-Team und zeigt, wie er heute mit den Folgen zurechtkommt.

Am 20. Dezember 2024 raste Attentäter Taleb A. (51) mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Hunderte Menschen wurden verletzt, sechs starben. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Der Amokfahrer raste auf ihn zu, dann wurde alles schwarz, erzählte der Teenager einem Team von RTL Aktuell.

Mehrmals musste er wiederbelebt werden und wurde in der Uniklinik Magdeburg in ein künstliches Koma versetzt.

Heute erinnern Narben an Armen und Beinen an seine zahlreichen schweren Verletzungen. Unter anderem habe er eine gebrochene Schulter, ein gebrochenes Becken und ein ausgekugeltes Knie davongetragen.

Zwar sind die Verletzungen geheilt, doch der 16-Jährige ist seitdem auf einen Rollator angewiesen. "Ich traue mich mit dem Rollator selten raus. Mich gucken alle an und ich hasse sowas eigentlich", sagte er dem TV-Team.

Trotzdem hält er an seinen Lebensträumen fest. Er glaubt fest daran, später einmal Busfahrer zu werden. "Ich wollte schon immer einmal auf diese roten Bus-Türknöpfe drücken."

"Ich bin wirklich froh, dass ich das alles überlebt habe. Diese Amokfahrt war beschissen und hat mich wirklich aus dem Leben gerissen", blickte er zurück.