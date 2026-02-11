Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant: Neue Details bekannt

München - Die Ermittlungen zu einem Anschlagsplan auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern dauern an. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU ) hat nun von neuen Details zu dem Fall berichtet.

Drei der Tatverdächtigen in Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Anschlagsplan auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern hätten in Deutschland als Lkw-Berufskraftfahrer beschäftigt werden sollen. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa

Demnach hätten drei der Tatverdächtigen in Deutschland als Lkw-Berufskraftfahrer beschäftigt werden sollen. Insofern habe nach einem Hinweis auf mögliche Anschlagspläne mit einem Fahrzeug erhöhte Besorgnis bestanden.

Die drei mit einem Visum zu Qualifizierungszwecken eingereisten Marokkaner sind den Angaben nach im Januar in ihr Heimatland abgeschoben worden. Dem Minister zufolge erließ das Landesamt für Asyl Ausweisungsverfügungen, verbunden mit Einreise- und Aufenthaltsverboten.

So sollen die 30, 28 und 22 Jahre alten Männer langfristig vom Bundesgebiet wie den übrigen Mitgliedsstaaten der EU und des Schengen-Raums abgehalten werden.

Der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Drahtzieher, einen Ägypter, wurde den Behörden zufolge im Januar gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Mann lebt seit 1995 in Deutschland und hat im Jahr 2002 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen.