SEK-Einsatz bei Berlin: Festgenommener plante Anschlag auf israelische Botschaft mit Waffen!

Berlin - Ein festgenommener mutmaßlicher Unterstützer der Terrororganisation IS soll einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Samstag ein Haus in Bernau bei Berlin gestürmt und einen mutmaßlichen Terroristen festgenommen. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie Bild berichtete, stürmte das Spezialeinsatzkommando am Samstag ein Haus in Bernau bei Berlin. Hier sei ein 28-Jähriger festgenommen worden, der als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gelten soll.

Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft habe der Mann spätestens seit Oktober beabsichtigt, "einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin" zu verüben.

"Zur Planung des Vorhabens tauschte sich der Beschuldigte in einem Messenger-Chat mit einem Mitglied des IS aus", so die Bundesbehörde.

Auch in Nordrhein-Westfalen soll es am Samstag einen Zugriff der Einsatzkräfte gegeben haben. In Sankt Augustin sei eine Wohnung in einem Hochhaus durchsucht worden, wo der Onkel des Tatverdächtigen leben soll.

"Es gab am heutigen Abend einen Polizeieinsatz in Bernau bei Berlin und in Sankt Augustin bei Bonn", zitierte das Boulevardblatt den Sprecher der zuständigen Bundesanwaltschaft.

"In Bernau wurde ein Beschuldigter festgenommen, es geht um die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. In Sankt Augustin wurden dagegen nur Zeugen befragt und mögliche Beweise gesichert", erklärte Michael Ramöller weiter.