Terroranschlag an Schweizer Bahnhof: Mann sticht auf Passanten ein

Winterthur (Schweiz) - Terroranschlag in der Schweiz ! Ein Mann (31) hat an einem Bahnhof in Winterthur mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er wurde wenige Minuten später festgenommen.

Bei einem Terroranschlag am Schweizer Bahnhof Winterthur sind nach Polizeiangaben drei Männer mit einer Stichwaffe verletzt worden. © Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa

Der Täter, bei dem es sich laut der Kantonspolizei Zürich um einen 31-jährigen Schweizer aus Winterthur handelt, habe gegen 8.30 Uhr mehrere Passanten mit einer Stichwaffe attackiert. Wie "Bild" berichtet, soll er dabei "Allahu akbar" gerufen haben.

Drei Personen wurden bei dem Angriff verletzt, eine davon lebensgefährlich. Die Opfer (28, 43 und 52 Jahre) mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Angreifer wurde fünf Minuten nach dem ausgelösten Alarm vor Ort festgenommen. Er habe in der Vergangenheit Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat verbreitet.

Videos auf "X" (ehemals Twitter) sollen den Moment zeigen, in denen der mutmaßliche Täter an der Bahnhofshalle vorbeirennt - mitten durch eine Gruppe von Kindern. Im Clip kann man "Allahu akbar"-Rufe vernehmen.