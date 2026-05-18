Weitere Ermittlungen: Hatte der Attentäter von Solingen drei Unterstützer?

Karlsruhe/Solingen - Nach dem Terroranschlag auf das Solinger Stadtfest mit Toten und Verletzten ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen drei mutmaßliche Unterstützer des Attentäters. Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen drei mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Solingen. © Thomas Banneyer/dpa

Das ZDF hatte zuvor aus dem Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag berichtet, es gehe um drei Kontaktleute von Issa al Hasan (27), die er in Telegram-Gruppenchats wenige Wochen vor der Tat kennengelernt habe.

Von ihnen habe er sich das Solinger Stadtfest als Anschlagsort "absegnen" lassen, hieß es. Zudem habe er den Dreien den Anschlag einen Tag vorher angekündigt.

"Alle drei reagierten sehr positiv", zitierte das ZDF die ermittelnde Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft. Auch um die Auswahl der Tatwaffe sei es gegangen.

Zum Aufenthaltsort, zur Identität und möglichen weiteren Aktivitäten der Beschuldigten machte sie mit Verweis auf die Ermittlungen keine Angaben. Auch die Sprecherin der Behörde äußerte sich nicht zu Details.

Issa al Hasan hatte gestanden, den Messerangriff am 23. August 2024 begangen zu haben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte den damals 27-jährigen Syrer im September vergangenen Jahres zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung.