Wirre E-Mails, verschlossenes Verhalten: Magdeburg-Attentäter war laut Bericht auffällig

Magdeburg - Vor dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der ehemalige Arbeitgeber des Attentäters eigenen Angaben nach keine Anhaltspunkte für die Tat gesehen.

Im Dezember jährt sich der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Zugleich sei der Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie während seiner Arbeit immer wieder auffällig geworden, auch seine Kündigung hätte geprüft werden sollen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Das Unternehmen hätte jedoch nicht wissen können, dass Taleb A. (50) eine solche Tat plante.

"Den vorliegenden Recherchen und Bewertungen zufolge gibt es im Ergebnis keine Anhaltspunkte, dass ein mögliches Handeln der Salus gGmbH als Arbeitgeberin von Taleb A. den Anschlag hätte verhindern können", hieß es.

Mitte August hatte die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt Anklage gegen Taleb A. erhoben. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Wann der Prozess gegen ihn eröffnet wird, ist bislang unklar.

Der Attentäter hatte seit März 2020 im Maßregelvollzug in Bernburg (Sachsen-Anhalt) gearbeitet. Dort werden Menschen behandelt, die wegen einer psychischen Erkrankung oder einer Suchtmittelabhängigkeit straffällig geworden sind.

Im Rahmen der Untersuchung hieß es nun, Taleb A. habe dort aber keine psychotherapeutischen Behandlungen durchführen dürfen.