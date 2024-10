Aktivisten protestieren gegen Tesla mit buntem Familienfest - Polizei zieht Bilanz!

Grünheide - Begleitet von der Polizei setzten Umweltaktivisten ihren Protest gegen den US-Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin fort.

Rund 150 Menschen waren gekommen. © Fabian Sommer/dpa

Das Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen" protestierte ab Mittag gegen eine Erweiterung des Werks von Elon Musk. Angekündigt war die Aktion auf der Festwiese in Grünheide als buntes und familienfreundliches Fest. Rund 150 Menschen waren gekommen, wie die Initiatoren mitteilten. Laut Angaben eines Polizeisprechers verlief die Versammlung zunächst unauffällig und ohne besondere Vorkommnisse.

Kürzlich besetzten Aktivisten nahe dem Tesla-Werk einen Bagger und blockierten Erdarbeiten im Wald. Im September wurden dort Bäume gefällt.

Die Deutsche Bahn baut in der Nähe den Bahnhof Fangschleuse um. Zudem will Tesla sein Gelände in der 9200-Einwohner-Gemeinde erweitern, um einen Güterbahnhof und Lagerflächen zu bauen.

Seit Februar campieren Umweltaktivisten in Baumhäusern im Wald nahe der Fabrik, um gegen die Erweiterung mit Waldrodung und neuem Güterbahnhof sowie gegen den Wasserverbrauch zu protestieren.

Nach einer Bürgerbefragung in Grünheide, die sich mehrheitlich gegen die Erweiterung aussprach, soll weniger Wald gerodet werden. Vorwürfe der Verschmutzung von Wasser wies Tesla stets zurück mit dem Hinweis, dass der Wasserverbrauch zurückgegangen sei.