Bagger-Besetzung bei Tesla-Werk: Polizei geht mit Reizgas vor

Berlin - In der Nacht hat sich die Lage um drei Besetzer eines Baggers an der Tesla-Baustelle in Grünheide zugespitzt.

Aktivisten besetzten am Mittwoch nahe dem Tesla-Werk in Grünheide einen Bagger. © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hätten mehrere Sympathisanten, die sich in einem Wald hinter dem Baugelände aufhielten, mehrfach versucht, den Bauzaun zu überwinden.

Die Polizei habe Reizgas eingesetzt und zwei Personen in Gewahrsam genommen, davon eine, die den Bagger zuvor eigenständig verlassen hatte.

Die Aktivisten hatten am Mittwochnachmittag einen Bagger besetzt und Bauarbeiten verhindert. Drei schwarz vermummte Menschen waren demnach auf dem Baufahrzeug auf einem umzäunten Areal zu sehen. Polizisten von Land und Bund versuchten bis in den Abend, die Besetzer von dem Bagger zu holen, was vorerst nicht gelang. Das soll sich am heutigen Donnerstag noch ändern.

Die Polizei mit Spezialkräften darauf vor, Tesla-Gegner von dem besetzten Bagger zu holen. Der Einsatz in der Nähe von Gleisanlagen dauert bereits seit Mittwochnachmittag die ganze Nacht über an. "Wir wollen sie da heute herunterholen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Vormittag. Eine technische Einsatzeinheit werde erwartet, um die Besetzer unversehrt vom Bagger zu bringen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren Bauarbeiter auf einer provisorischen Baustraße im Einsatz, wo im September Bäume gefällt worden waren. Es geht dort um Vorbereitungen für den Bau eines Güterbahnhofs und eines neuen Personenbahnhofs Fangschleuse ganz in der Nähe des einzigen europäischen Tesla-Werks von Elon Musk (53).