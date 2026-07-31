Die ersten 1000 sind da: Tesla stellt neue Mitarbeiter ein
Von Marc-Oliver von Riegen
Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seinem deutschen Werk in Grünheide mit der Aufstockung der Mitarbeiterzahl um mehrere tausend begonnen.
"Die ersten 1000 Mitarbeiter für die erste Phase des Hochlaufs von 5000 auf 6200 Fahrzeuge pro Woche sind bereits eingestellt", teilte eine Tesla-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.
Die Rekrutierung der nächsten 1000 Beschäftigten für die ab Oktober beginnende Ausweitung auf 7500 Fahrzeuge pro Woche starte im September. Damit trotzt Tesla dem Trend bei anderen Autobauern.
Tesla hatte in einer ersten Phase eine Produktion in Grünheide von 500.000 Autos im Jahr angepeilt. Diese Zahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden.
Der Ausbau, den das Unternehmen von der Marktlage abhängig macht, lag allerdings zunächst auf Eis. Mit 7500 Fahrzeugen pro Woche wären es nun rechnerisch rund 375.000 im Jahr.
Inklusive der Pläne zum Ausbau der Batteriezellfertigung mit 1500 neuen Mitarbeitern sollen 3500 Arbeitsplätze neu entstehen. Umgerechnet rund 220 Millionen Euro will Tesla nach früheren Zahlen dafür investieren.
Gigafactory beliefert mehr 30 Märkte
Zuletzt arbeiteten knapp 11.000 Menschen in dem Werk in Brandenburg. Mehr als 30 Märkte werden nach Unternehmensangaben bisher aus Grünheide beliefert, weitere sollen erschlossen werden.
Damit hat sich der E-Autobauer von dem Absatzeinbruch im vergangenen Jahr erholt. Bei den Neuzulassungen legte Tesla im ersten Halbjahr 2026 nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 224,6 Prozent zu.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa