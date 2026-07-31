Die ersten 1000 sind da: Tesla stellt neue Mitarbeiter ein

Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seinem deutschen Werk in Grünheide mit der Aufstockung der Mitarbeiterzahl um mehrere tausend begonnen.

Ob Oktober sollen in der Gigafactory pro Woche 7500 Fahrzeuge vom Band rollen. © Patrick Pleul/dpa

"Die ersten 1000 Mitarbeiter für die erste Phase des Hochlaufs von 5000 auf 6200 Fahrzeuge pro Woche sind bereits eingestellt", teilte eine Tesla-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Rekrutierung der nächsten 1000 Beschäftigten für die ab Oktober beginnende Ausweitung auf 7500 Fahrzeuge pro Woche starte im September. Damit trotzt Tesla dem Trend bei anderen Autobauern.

Tesla hatte in einer ersten Phase eine Produktion in Grünheide von 500.000 Autos im Jahr angepeilt. Diese Zahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden.

Der Ausbau, den das Unternehmen von der Marktlage abhängig macht, lag allerdings zunächst auf Eis. Mit 7500 Fahrzeugen pro Woche wären es nun rechnerisch rund 375.000 im Jahr.

Inklusive der Pläne zum Ausbau der Batteriezellfertigung mit 1500 neuen Mitarbeitern sollen 3500 Arbeitsplätze neu entstehen. Umgerechnet rund 220 Millionen Euro will Tesla nach früheren Zahlen dafür investieren.