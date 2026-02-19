Vorfall bei Betriebsratssitzung: IG Metall schlägt gegen Tesla zurück

Frankfurt (Oder) - Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige der IG Metall jetzt auch gegen den Werksleiter des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin , André Thierig.

Nach seinen Vorwürfen gegen ein IG-Metall-Mitglied ist jetzt auch Tesla-Werksleiter André Thierig ins Fadenkreuz der Justiz geraten. © Sebastian Gollnow/dpa

"Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen übler Nachrede eingeleitet", teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Strafanzeige sei bereits am Freitag vergangener Woche eingegangen. Darüber hatten mehrere Medien berichtet.

Zuvor hatte Tesla Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Gewerkschaftssekretär der IG Metall wegen des Vorwurfs eines unerlaubten Mitschnitts der Betriebsratssitzung.

Die Behörde leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz ein.

Die Gewerkschaft hatte den Vorwurf gegen den Mann zurückgewiesen. Ihm wird vorgeworfen, in einer Betriebsratssitzung am 10. Februar in dem Werk in Brandenburg mit einem Laptop heimlich eine Tonaufnahme angefertigt zu haben.