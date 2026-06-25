Tesla-Werk in Grünheide wächst: Unternehmen sucht 1000 neue Mitarbeiter

Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im deutschen Werk in Grünheide nochmals hochfahren und 1000 weitere Mitarbeiter einstellen.

Für die Batteriezellproduktion in Grünheide plant Tesla die Einstellung von über 1500 zusätzlichen Beschäftigten. © Patrick Pleul/dpa

Das Unternehmen kündigte an, dass ab Oktober mit der Steigerung des Produktionsvolumens um erneut ein Fünftel auf dann 7500 Fahrzeuge pro Woche begonnen werden soll. Das habe die Geschäftsführung auf einer Betriebsversammlung bekannt gegeben.

Ab Juli beginnt nach Unternehmensangaben die Steigerung um ein Fünftel auf 6200 Fahrzeuge pro Woche.

Die Rekrutierung der 1000 Beschäftigten wird sich nach Angaben einer Sprecherin noch über den Monat Juli hinziehen. Rund 700 Mitarbeiter seien bereits eingestellt, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten bei Tesla in Grünheide rund 12.400 Menschen. Dann sank die Zahl um 1700 bis zu diesem Jahr. Mit den neuen Plänen wären es in der Autoproduktion dann 12.700 Mitarbeiter.

Der Autobauer plant auch, mehr als 1500 Beschäftigte für die Batteriezellfertigung in Grünheide bei Berlin neu einzustellen. Knapp 250 Millionen US-Dollar - umgerechnet rund 220 Millionen Euro - will Tesla nach bisherigem Plan investieren, um die Voraussetzungen für eine Produktion von 18-Gigawattstunden-Batteriezellen pro Jahr in Grünheide zu schaffen.