Vorfall bei Betriebsratssitzung: Tesla zeigt Mitglied von IG Metall an

Grünheide - Ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall wurde nach einem Zwischenfall im Tesla-Werk "Giga Berlin" offenbar angezeigt.

Im Werk des US-Autoherstellers Tesla kam es am Dienstag offenbar zu einem Zwischenfall mit einem Gewerkschaftsmitglied. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Der Gewerkschaftsvertreter soll verbotenerweise eine Sitzung des Betriebsrats mitgefilmt haben, wie der Chef des Tesla-Werks, André Thierig, am Abend in einem Beitrag auf X mitteilte.

"Was heute in der Giga Berlin geschehen ist, ist wirklich unbeschreiblich!", schrieb Thierig.

Nach Angaben Thierigs wurde die Polizei alarmiert und Anzeige gegen den IG-Metall-Vertreter gestellt. Laut Angaben des Senders "rbb" wurde daraufhin der Computer eines Gewerkschaftsmitglieds beschlagnahmt.

IG Metall dementierte die Vorwürfe gegenüber dem Sender und erklärte, dass ihr Mitglied keine Mitschnitte der Firmenversammlung aufgenommen habe.