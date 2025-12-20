"Größtes Produkt aller Zeiten"? Tesla präsentiert Optimus-Roboter in Berlin

Berlin - Tesla hat seinen humanoiden Roboter mit dem Namen Optimus dem Publikum in Berlin vorgeführt.

Konzern-Chef Elon Musk (54) setzt große Hoffnungen in den Optimus-Roboter. © Christoph Soeder/dpa

Auf dem Weihnachtsmarkt im Einkaufscenter LP12 gab die Maschine Popcorn aus. Der Roboter griff kleine Popcorn-Boxen, füllte sie auf und überreichte sie den Besuchern. Am Stand bildete sich eine lange Schlange.

Wie bei anderen ähnlichen Demonstrationen von Tesla blieb unklar, inwieweit Optimus dabei autonom agierte oder zumindest teilweise ferngesteuert wurde.

Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr erneut sinken dürften, verkündet Konzernchef Elon Musk (54), dass die Zukunft der Firma in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liege.

So beharrt Musk darauf, dass die Optimus-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum "größten Produkt aller Zeiten" zu werden. Die für kommendes Jahr in Aussicht gestellte Version 3 werde sich so flüssig bewegen, dass sie "wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm" wirken werde, sagte er etwa im Oktober.

Musk sagt auch voraus, dass es auf der Welt mehr Roboter als Menschen geben werde. Selbstfahrende Autos und Roboter würden eine "Welt ohne Armut" herbeiführen, in der jeder Zugang zu bester medizinischer Versorgung habe. Denn: "Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein", verkündet Musk. Er hoffe, die Produktion der Roboter bis Ende kommenden Jahres zu starten.