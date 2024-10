Tesla-Gegner blockieren wichtige Straße für Baufahrzeuge: Polizei greift durch

Grünheide - Die Aktivisten am deutschen Tesla -Werk in Grünheide haben eine kürzlich angelegte Straße für Vorarbeiten der Deutschen Bahn blockiert.

Die Tesla-Gegner lehnen eine Erweiterung der Fabrik des E-Autobauers ab. © Sebastian Gollnow/dpa

"In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der gerodeten Schneise bei der Tesla Fabrik ein Baumstamm aufgestellt und mit Seilen abgespannt", erklärte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen".

Damit könnten nach Angaben der Aktivisten keine weiteren Bauarbeiten stattfinden. Die Tesla-Gegner lehnen eine Erweiterung der Fabrik des E-Autobauers ab.

Die Polizei kündigte an, den Baumstamm entfernen zu wollen. Vorher wolle man einen Menschen, der sich auf dem Baumstamm befand, mit einem sogenannten Hubsteiger sicher vom Baum holen.

Am frühen Abend stand der Baum zwar nicht mehr - doch der Aktivist, der sich über Seile in eine Hängematte begeben hatte, die an anderen Bäumen befestigt war, befand sich einem Polizeisprecher zufolge noch in der Höhe. Die Aktivisten kündigten an, dass der Mensch im Baum passiven Widerstand leisten wolle.