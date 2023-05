180-Kilo-Koloss streift durch die Nachbarschaft: Familie wird geweckt - Polizei muss kommen

Westford - So hatte sich eine Familie aus Westford (Massachusetts, USA) ihren Start in das Wochenende sicherlich nicht vorgestellt: am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr ertönte der Alarm der heimischen Überwachungsanlage. Als Sherri LeDuc der Sache auf den Grund gehen wollte, starrte sie plötzlich in die Augen eines gewaltigen Tiers in ihrem Garten ...