300 Gummibänder im Magen: Nach qualvollem Storchentod bitten Tierfreunde um Hilfe

Große Gefahr für Störche bei Bad Dürrenberg im Saalekreis: Hier verfüttern Storcheneltern ihrem Nachwuchs offenbar raue Mengen an Gummibändern!

Von Anke Brod Bad Dürrenberg/Leipzig - Große Gefahr für Störche bei Bad Dürrenberg im Saalekreis (Sachsen-Anhalt): Hier verfüttern Storcheneltern ihrem Nachwuchs offenbar raue Mengen an Gummibändern! Ein junger Storch verstarb vorige Woche an den Folgen. Ein Artgenosse schwebt darüber hinaus wahrscheinlich in Lebensgefahr. Nach ihm fahnden Tierfreunde seit dem Wochenende fieberhaft. Die involvierte Wildvogelhilfe Leipzig bittet um Mithilfe.

Schon zwei junge Störche sind bei Bad Dürrenberg verendet, weil sie Gummibänder gefressen haben, ein dritter schwebt wahrscheinlich in Lebensgefahr. NABU und die Wildvogelhilfe Leipzig bitten nun um Hilfe bei der Suche nach dem Tier. © Wildvogelhilfe Leipzig Der Jungvogel war vorigen Montag über die Wildvogelhilfe im Naturschutzbund Leipzig (NABU) in die Uniklinik für Vögel und Reptilien eingeliefert worden - wo er trotz intensiver Bemühungen leider verstarb. Die Untersuchung des Mageninhalts offenbarte: 300 Gummibänder mit einem Gewicht von rund 600 Gramm klumpten darin als unverdauliche Masse.

Erst eine Woche zuvor war ein junger Storch aus demselben Nest bei Bad Dürrenberg ebenfalls durch das Kunstmaterial verendet.

Wie TAG24 am Sonntag von der Wildvogelhilfe erfuhr, verwechseln Störche Gummibänder in Form und Konsistenz oftmals mit Regenwürmern und nehmen sie als vermeintliche Nahrung auf - ein inzwischen verbreitetes Phänomen. "Doch eine so große Menge von Gummibändern war auch für die Tierärztin überraschend", berichtete die Wildvogelhilfe. Jene gigantische Menge konnte von dem Jungstorch weder verdaut noch über den Darm abgeführt werden. Der übervoll verhärtete Magen hatte sich demnach in den Hinterleib verlagert, sodass das arme Tier bereits bei seinem ersten Ausflug flugunfähig war. "Er hatte durch die Gewichtsverlagerung Mühe zu fliegen und landete in einem Schacht", sagten die Vogelkenner.

Wo ist die Gummiband-Quelle?