600 Schafe mitten in der Stadt! Was ist hier los?

Nürnberg - Mehrere Hundert Schafe zogen am Sonntag mitten durch die Nürnberger Innenstadt.

600 Schafe ziehen durch die Nürnberger Innenstadt, um vom Pegnitz Tal aus in ihr Winterquartier westlich der Stadt zu gelangen. © Daniel Vogl/dpa

Schäfer Thomas Gackstatter überquerte dabei mit seiner Herde am Vormittag auch den Hauptmarkt. Jedes Jahr im November macht er sich mit seinen Tieren auf diese Weise auf den Weg zu den Winterweiden westlich von Nürnberg. Im Sommer grast die Herde auf verschiedenen Wiesen im Stadtgebiet.

Schafe als Landschaftspfleger in der Stadt - in Nürnberg sei das ganz selbstverständlich, erläutert Gisa Treiber vom Umweltreferat. Neben Gackstatter seien dort noch weitere Schäferinnen und Schäfer mit ihren Herden unterwegs, um in Naturschutzgebieten und auf unzugänglichen Flächen wie auf steilen Deponie-Hängen das Gras abzufressen.

Dabei blieben Büsche und Sträucher stehen, sodass ein besonderes Biotop entstehe. "Das ist wertvoll für die Biodiversität", sagte Treiber.

Im Nürnberger Osten wird Gackstatters Herde in der warmen Jahreszeit regelmäßig zur Attraktion für Kinder und Familien in einem Wohngebiet. Auch auf den Wiesen an der Pegnitz gehört sie für Spaziergänger und Radfahrer inzwischen zum Landschaftsbild.