Erkenntnis nach 63.000 Meldungen in Bayern: Fellfarbe von Eichhörnchen hängt von Region ab

Nürnberg - Rot oder eher dunkel? Die Fellfarbe von Eichhörnchen ist in Bayern regional unterschiedlich. In Nadelwäldern in höheren Lagen sind die kleinen Kletterkünstler nach einer Auswertung des Bundes Naturschutz (BN) tendenziell dunkler gefärbt.

Die Fellfarbe der kleinen Kletterer hängt nach Erkenntnissen des Bundes Naturschutz von der Region ab, in der sie leben. © 123rf/asvolas

In Gebieten mit viel Laubwald sind demnach vorwiegend Tiere mit rotem Fell unterwegs.



Diese Erkenntnisse konnte der BN dank des Mitmachprojekts "Eichhörnchen in Bayern" gewinnen.

Per App können Bürgerinnen und Bürger seit fast fünf Jahren melden, wenn sie eines der flinken Nagetiere entdecken. 63.000 Meldungen sind dem BN zufolge seither eingegangen.

Demnach kommen Eichhörnchen flächendeckend in Bayern vor – in Gärten in der Stadt genauso wie auf dem Land oder in dichten Wäldern. Entscheidend sei vor allem, wie groß das Nahrungsangebot und wie geeignet der Lebensraum seien, erläutert BN-Expertin Martina Gehret.

"Die Tiere folgen immer der Nahrung." So könne es sein, dass Eichhörnchen eine Gegend verlassen, wenn dort Bäume gefällt werden.