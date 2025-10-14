Ähnlich wie Menschen: Warum Gorilla-Weibchen lange nach der letzten Geburt weiterleben

Leipzig/Torku - Obwohl es aus biologischer Sicht für Tiere eher ungewöhnlich ist, können weibliche Berggorillas noch sehr viele Jahre nach ihrer letzten Fortpflanzung weiterleben - ähnlich wie Menschen.

Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger, als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders? © Martha Robbins/EurekAlert/dpa

Das zeigt eine im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" erschienene Studie vom Institut für Biologie der Universität Turku in Finnland und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Die Forschenden werteten über drei Jahrzehnte Lebensverlaufs- und Verhaltensdaten von 25 wild lebenden Berggorillas im Bwindi Impenetrable National Park in Uganda aus. Demnach lebten sieben der untersuchten Weibchen mehr als zehn Jahre nach ihrer letzten Geburt - mehr als doppelt so lange wie der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Geburten. Sechs dieser Tiere waren älter als 35 Jahre, das höchste bislang beobachtete Fortpflanzungsalter bei Berggorillas.

Da wild lebende Gorilla-Weibchen nach Forscherangaben selten 50 Jahre alt werden, machen diese postreproduktiven Jahre, also die Lebensjahre nach der Fruchtbarkeit, mindestens ein Viertel ihrer erwachsenen Lebenszeit aus.

Die Forschenden diskutieren mehrere mögliche Erklärungen dafür, warum Gorilla-Weibchen so lange ohne Fortpflanzung weiterleben, obwohl dies aus evolutionärer Sicht keinen Vorteil für die Art zu bieten scheint. Die sogenannte Großmutter-Hypothese geht davon aus, dass Weibchen länger leben, um ihren Enkeln zu helfen - etwa durch Schutz oder das Weitergeben von Wissen. Diese Hypothese gibt es auch für Wale oder Menschen.