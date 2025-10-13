Strauße stranden in Autobahn-Tunnel: Feuerwehr rettet ungewöhnliche Fracht

München - Kurioser Feuerwehreinsatz im Aubinger Tunnel auf der A99!

In dem liegengebliebenen Pferdeanhänger befanden sich acht Strauße. © Feuerwehr München

Am Samstagnachmittag blieb in dem 1935 Meter langen Autobahntunnel in Richtung Salzburg ein Auto mit Pferdeanhänger aufgrund einer defekten Deichsel liegen. Das teilte die Münchner Berufsfeuerwehr am Montag mit.

Am Einsatzort machten die Rettungskräfte eine ungewöhnliche Entdeckung: Im Anhänger befanden sich keine Pferde, sondern acht Strauße!

Die ungewöhnlichen Passagiere waren zwar unverletzt, standen aber sichtbar unter Stress. Damit die Tiere nicht weiter gefährdet wurden, entschieden die Feuerwehrleute, den Anhänger so schnell wie möglich aus dem Tunnel zu ziehen.

Mit Spanngurten befestigten sie den Anhänger am Zugfahrzeug und eskortieren die exotische Fracht aus dem Tunnel.