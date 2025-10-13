Fünfmal zurückgewiesen: Border-Collie-Mix Buddy auf der Suche nach seinem Happy End

Hamburg - Der charmante Border-Collie-Mix Buddy ist ein richtiger Gute-Laune-Hund mit großem Herzen. Doch das Schicksal meinte es nicht immer gut mit ihm.

Border-Collie-Mix Buddy hatte bereits fünf Vorbesitzer. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Ganze fünf Vorbesitzer hat der Rüde schon hinter sich. Immer wieder "gerettet", immer wieder weitergereicht – bis er am 1. Oktober 2025 schließlich im Hamburger Franziskus-Tierheim landete.

Dabei ist Buddy alles andere als ein schwieriger Fall. Der etwa 55 Zentimeter hohe Rüde ist freundlich, verschmust und liebt die Gesellschaft von Menschen.

Kuscheln? Immer gern! Spaziergänge durch die Natur? Seine Leidenschaft! Auch mit anderen Hunden versteht er sich bestens – aktuell teilt sich der Sechsjährige sogar seine "Suite" mit einer jungen Hündin, heißt es auf der Website des Tierheims.

Nur eines wünscht sich Buddy jetzt von Herzen: endlich ankommen. Ein Zuhause, das ruhig ist, ebenerdig oder mit Lift erreichbar. Und Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist – treu, sensibel und voller Liebe.