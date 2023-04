27.04.2023 18:00 Aggressiver Pfau bricht aus Zoo aus: Doch Tiergehege möchte den Vogel nicht einfangen

Am gestrigen Mittwoch brach ein Pfau aus dem Bronx Zoo in New York City aus und versteckt sich seitdem in einem Baum. Zuvor hatte er einen Mann angegriffen.

Von Emma Räuschel

New York City - Die Anwohner des Wohnviertels Bronx müssen sich in Acht nehmen. Denn ein gewaltbereiter Pfau ist unterwegs und der Zoo hofft, dass das Tier von selbst wieder zurückkehrt. Immer wenn sich dem Pfau jemand näherte, bereitete sich das Tier auf einen Angriff vor. (Symbolbild) © 123rf/fotobird328 In den Abendstunden am gestrigen Mittwoch schaffte es das gefiederte Tier, aus seinem Gehege auszubrechen. Nachdem der Vogel die große Außenmauer des Bronx Zoo erklommen hatte, erkundetet er New York City. Während seines Rundganges begegnete das gewaltbereite Tier auch einem nichtsahnenden Mann. Während Mike eine Raucherpause eingelegt hatte, konnte er seinen Augen nicht trauen, als er auf einmal den bunten Vogel blickt. Denn er hatte einiges an Drogen konsumiert. Zuerst dachte der Mann, er würde halluzinieren. "Ich dachte, ich sehe nicht richtig! Ich sagte: Yo, da geht ein Motherf – Pfau!", wird er von New York Times zitiert. Zusammen mit weiteren Passanten versuchte er den Pfau einzufangen. Es begann eine wilde "Gänsejagd" durch die belebten Straßen der Großstadt. Seit dem gestrigen Mittwoch ist der Pfau auf der Flucht Der Zoo hofft das Raul der Pfau von selbst wieder zurückkommt. (Symbolbild) © 123rf/mindstormphoto "Es fing an, den Hügel hinauf in Richtung Verkehr zu rennen, und wir mussten den Vogel in Sicherheit bringen. Wir jagten ihn. Es pickte mich! Packte meine Hose und s******. Dann flog [er] in den Baum! Ich wusste nicht, dass die Tiere fliegen können", fasst das Opfer der Vogelattacke die Verfolgungsjagd zusammen. Seitdem, sehr zum Leid der Polizisten, machte es sich das Tier im Gipfel eines Baumes bequem. Da es aber zuvor Mike angegriffen hatte, wurden die Anwohner des Viertels mittels einer Nachricht auf ihren Handys vor dem bunten Vogel gewarnt. Der Pfau, welcher mittlerweile auf den Namen Raul getauft wurde, machte es sich in der Baumkrone bequem. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er auch noch immer da oben. Der Bronx Zoo bestätigte, dass das Tier normalerweise bei ihnen auf dem Gelände lebt. Die Tierpfleger bauen darauf, dass Raul den Weg von selbst Nachhause findet.

Titelfoto: 123rf/fotobird328