Skurriles Video: Alligator wird "verhaftet" - und fährt im Polizeiauto mit!

Savannah - Zwei US-Polizisten wurden kurzerhand zu Tierpflegern, nachdem ein Alligator in der Einfahrt eines Wohnhauses aufgetaucht war. Nach seiner "Festnahme" durfte das Tier sogar im Polizeiwagen mitfahren.

Auf einmal saß vor einer Garage in der Nähe von Savannah (Georgia) ein Alligator. © Screenshot/Facebook/Chatham County Police Department

"Ein ganz normaler Tag im Büro", steht über dem Video, das die Polizei eines kleinen Ortes im US-Bundesstaat Georgia auf Facebook teilte. Darauf zu sehen sind skurrile Szenen, die die Körperkameras der Polizisten am vergangenen Donnerstag nahe der Stadt Savannah aufzeichneten.

"Als am Donnerstagabend ein unwillkommener Besucher in der Nachbarschaft auftauchte, griffen unsere Polizisten Blackledge und Stapleton ein", so die Beschreibung der ungewöhnlichen Aufnahmen.

Wie der Zeitstempel des Videos verrät, treffen die beiden Beamten gegen 18.30 Uhr vor dem Einfamilienhaus ein. Während die Bewohner des Hauses sicher im Inneren warten, schreiten die beiden Polizisten zur Tat.

Corporal Blackledge nähert sich dem Alligator von hinten und hält das Maul des Tieres mit beiden Händen zu. Sein Kollege Stapleton eilt ihm mit einem Streifen grünen Klebebands zur Hilfe, welches er vorsichtig um die Krokodils-Schnauze wickelt.

Anschließend tragen die beiden Männer den etwa anderthalb Meter großen Alligator zu ihrem Wagen und verfrachten ihn im hinteren Fußraum. Dabei scherzt einer von ihnen noch: "Wer ihn streicheln will, kann das jetzt tun."