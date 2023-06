Als Arbeiter sehen, wer in ihrem Van sitzt, verschlägt es allen die Sprache

Sunapee (New Hampshire/USA) - Als sie ihn sahen, waren die Männer platt: Das Montageteam der US-Firma "American Plate Glass" aus New Hampshire hatte in dieser Woche eine Begegnung der ganz besonderen Art. Wie die Arbeiter feststellen mussten, saß während ihres Auftrags in Sunapee plötzlich ein Bär in ihrem Kleintransporter.