21.10.2024 06:33 Zuckersüßer Spitz wurde herzlos zurückgelassen: Bei Georgy ist jedoch Vorsicht geboten

Seit geraumer Zeit wartet Spitz Georgy im Tierheim in Offenbach am Main auf ein neues Zuhause. Er kam als Fundhund in die Obhut der Tierfreunde.

Von Angelo Cali

Offenbach am Main - Wenn Hunde von ihren Menschen rücksichtslos zurückgelassen werden, dann kann das tiefe Narben in den Seelen der Vierbeiner hinterlassen. Georgy scheint sein Lachen nichtsdestotrotz noch nicht verloren zu haben. In einem neuen, festen Zuhause würde er jedoch sicherlich noch mehr Grund zum Strahlen haben. Georgy kam als Fundhund ins Tierheim im hessischen Offenbach. © Tierschutzverein Offenbach am Main Da sind sich die Verantwortlichen des Tierschutzvereins im hessischen Offenbach am Main zu 100 Prozent sicher. Dabei hätte das Zusammenkommen der Tierheim-Mitarbeiter und dem etwa 6,5 Kilogramm schweren Spitz kaum trauriger zustande kommen können. Eines Tages kam der nur rund 40 Zentimeter große Georgy nämlich als Fundhund in die Hallen der Einrichtung. Tragischerweise kam aber niemand mehr, der nach ihm suchte oder sich für ihn verantwortlich fühlte. Deshalb ist Georgy nun bereit für ein neues Für-immer-Zuhause und hofft, dass sich der passende Zweibeiner für ein gemeinsames Zusammenleben möglichst schnell findet. Laut Angaben der Tierpfleger ist die Fellnase ein typischer Vertreter seiner Rasse: laut, temperamentvoll, ungeduldig, aber zudem auch freundlich, äußerst anhänglich und stets mit einem Lächeln auf dem Gesicht unterwegs - keinesfalls typisch für einen Hund mit seiner Vorgeschichte. Tiere Sie ist immer für eine Nascherei zu haben: Degu Saskia sucht ein neues Zuhause Bei Hunden wie Georgy ist jedoch durchaus Vorsicht geboten. Denn sein zuckersüßes Äußeres und seine harmlos und verzückend klingenden Geräusche können schnell dafür sorgen, dass man ihm unbewusst verfällt. Jedoch wartet auf denjenigen oder diejenige, der oder die sich Georgy annehmen möchte, jede Menge Arbeit. Georgy wurde herzlos zurückgelassen: Kleiner Hund benötigt jede Menge Arbeit in Sachen Erziehung Geduld bei seiner Erziehung ist für potenzielle Interessenten das A und O. © Tierschutzverein Offenbach am Main Mit Artgenossen kommt der Spitz zwar durchaus gut klar, Begegnungen beim Gassi-Gehen kommentiert er jedoch stets mit ordentlichem Gebell. Prinzipiell kann er auch an eine Familie mit Kindern abgegeben werden. Aktive Menschen, die eventuell sogar Aktivitäten wie Hundesport mit ihm ausüben wollen würden, wären für den quirligen Strahlemann ideal. Bei Interesse an einer Adoption der Fellnase sollte Kontakt zum Tierschutzverein Offenbach aufgenommen werden. Möglich ist das unter der Rufnummer 069/858179 oder per E-Mail.

Titelfoto: Tierschutzverein Offenbach am Main