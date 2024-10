Amselsterben in NRW: Das steckt dahinter!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Jahr wieder mehr tote Amseln durch das von Stechmücken übertragene Usutu-Virus.

Bisher gingen über das Nabu-Meldeportal 1993 Hinweise auf 1976 tote und 1372 kranke Amseln in NRW ein. Dies sei sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, da viele tote Tiere gar nicht gefunden würden, meinte Königs.

Dem Naturschutzbund Nabu NRW wurden nach eigenen Angaben bislang sechsmal so viele Verdachtsfälle von toten und kranken Vögeln gemeldet wie im Vergleichszeitraum 2023.

"Selbst deutliche Einbrüche werden aber in der Regel in den folgenden Jahren wieder ausgeglichen, sofern die Bedingungen dann günstig sind", sagte Königs. Insgesamt gebe es in NRW geschätzt rund eine Million Amsel-Brutpaare.

Das Usutu-Virus wird durch heimische Stechmücken übertragen. Infizierte Vögel haben zerzaustes Gefieder, wirken krank und apathisch, bis sie nach einigen Tagen sterben.

In Deutschland hatte der Erreger erstmals 2011 ein Vogelsterben ausgelöst. Seitdem tritt er jedes Jahr in unterschiedlicher Intensität auf.