04.07.2023 12:19 789 Als Park-Ranger sieht, was dieser Vogel fressen will, zückt er sofort seine Kamera

Das Foto eines Kookaburras, der in einem Park in Australien eine riesige Schlange verspeisen will, ist viral gegangen.

Von Anne-Sophie Mielke

Queensland (Australien) - Ein Vogel in Australien hat mit der Wahl seines Hauptganges selbst erfahrene Park-Ranger überrascht. Dieser Kookaburra, auf Deutsch auch Jägerlieste, hatte sich zum Abendbrot einen ziemlich langen Leckerbissen ausgesucht. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/angie_robyn Ranger Kirk Morton erwischte den unglaublichen Moment mit seiner Kamera, in dem ein sogenannter Kookaburra, auf Deutsch auch Jägerlieste, sich gerade auf einem Ast irgendwo in Queensland niedergelassen hatte, um seine Beute zu verschlingen. Sein Abendessen ist für die meisten Lebewesen ein absoluter Albtraum: Die Jägerlieste verspeiste eine riesige, womöglich auch giftige Schlange. Für Kookaburras, die für ihren markanten lachenden Ruf bekannt sind, ist es allerdings gar nicht so unüblich, Schlangen zu fressen. Tiere Storch Findus trotzt Konventionen: Einzigartige Flugreise über 23 Länder! Meist visieren die Vögel ihre Beute aus der Luft an, stürzen sich herab und packen sie mit ihrem Schnabel. Gefangene Schlangen werden anschließend gegen Bäume oder Felsen geschlagen, um sie zu töten. Oft reißt die Jägerlieste die Reptilien auch auseinander, um sie stückchenweise zu verspeisen. Doch der Vogel vom viralen Foto hat sich offenbar mit seinem Fang etwas übernommen. Vogel hängt Beute zum Halse raus Die Jägerlieste kann bis zu 48 Zentimeter lang werden und ist für ihren lachenden Ruf bekannt. © 123rf/sandermeertinsphotography Auch der leitende Pfleger im Australian Reptile Park, Hewin Hochkins, traute seinen Augen kaum, als er sah, wie groß die Schlange war, die der Kookaburra da versuchte zu fressen. "Es sah aus, als hätte er etwas viel zu Großes in Angriff genommen, als dass er es bewältigen könnte", meint der Ranger gegenüber News.com. Hochkins vermutet zudem, dass es nicht der Vogel war, der die große Schlange tötete. Ein bisschen sieht es auch so aus, als würde der Kookaburra seinen Fang bereuen, wenn man das Foto von Kirk Morton betrachtet. Dort hängt das Reptil dem Vogel wortwörtlich aus dem Halse heraus. Tiere Größtes Krokodil der Welt wächst offenbar weiter! Auch wenn dieses unglückliche Exemplar eventuell keine kluge Entscheidung bei seiner Futterauswahl getroffen hat, sind Jägerliesten eigentlich Experten darin, gefährliche Beute zu fressen. Wie Hewin Hochkins erklärt, stehen nämlich auch giftige Schlangen auf dem Speiseplan der australischen Vögel. Gegen das Gift sind die Kookaburras in gewisser Weise resistent beziehungsweise sie wissen vielmehr, wie sie das tödliche Reptil fressen müssen. Die Vögel, die bis zu 48 Zentimeter lang werden können, schlucken giftige Schlangen nämlich in solchen Fällen mit dem Kopf zu zuerst. "Sie wissen definitiv, womit sie es zu tun haben, was die Gefahren des Schlangenfressens angeht", so der Pfleger weiter.

