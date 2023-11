Amurleopard Freddo im Zoo angekommen: "Seltenste Großkatze der Welt"

Freddo ist schnell und kann gut klettern. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen wurden für sein Gehege getroffen. © Dartmoor Zoological Society

Freddo wurde in Estland geboren und kam über ein Erhaltungsprogramm in den Zoo nahe Plymouth.

Nach Angaben der Dartmoor Zoological Society gibt es nur noch 140 Amurleoparden in freier Wildbahn und 300 in europäischen Zoos. "Dies ist die seltenste Großkatze der Welt, weshalb die Wiederansiedlung so wichtig ist", so der Geschäftsführer.

Das Programm soll dabei helfen, die vom Aussterben bedrohte Tierart für die Zucht zusammenzubringen.

Laut BBC scheint sich Freddo bereits an sein neues Zuhause gewöhnt zu haben. Er klettert gerne an Wänden hoch und springt zwischen Bäumen hin und her, sodass sein Gehege entsprechend gesichert wurde.

"Alle unsere Bemühungen in den nächsten Jahren werden darauf gerichtet sein, ein Weibchen zu finden und zu sehen, ob die Nachkommen wieder ausgewildert werden können", teilte der Zoo mit.

Man sammle nun Spenden, um ein separates und "monumental teures" Gehege für ein Leopardenweibchen bauen zu können.